رئيس الجهاز القضائي يؤكد إمكانية تطبيق الأحكام العرفية ما لم تتعارض مع القانون

الدمازين في 221-3-2018م (سونا)- أكد البروفيسور حيدرأحمد دفع الله رئيس القضاء إمكانية تطبيق الأحكام العرفية ما لم تتعارض مع القوانين.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمقر الجديد لرئاسة الجهاز القضائي بالولاية

وأشاد بالإدارة الأهلية وبدورها في تعزيز الأمن والسلام وسط المجتمعات.

وبشر رئيس الجهاز القضائي بفك الاختناق الوظيفي، مبينا أن الترقيات ستشمل كافة قطاعات القضاء بالسودان.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على بيئة العمل وترقيتها بالولاية.

وأبان أن العام القادم سيشهد افتتاح المقر الجديد لرئاسة الجهاز القضائي ووضع حجر الأساس لمقار الجهاز على مستوى المحليات. وأعلن عن انطلاقة العمل في تهيئة بيئة العمل القضائي بولاية النيل الأزرق. ووجه بالشروع الفوري في بناء رئاسة الجهاز القضائي ومحكمة الاستئناف، مبينا أن نهاية العام سيتم الافتتاح ومن ثم التوجه لتأسيس المحاكم بالمحليات ابتداء من محلية الكرمك.

وأضاف حيدر أن الخطة العشرية للسلطة القضائية (2017-2027) تهدف لإكمال البنيات التحتية على مستوى الولايات، مؤكدا اهتمامهم بمشروعات الجهاز القضائي بالولاية وإعطائها الأولوية.

وكشف أن التكريم الذي ناله سيلقى على عاتقه مسئولية تجويد العمل وترقيته على مستوى الجهاز القضائي بالسودان.