رئيس الجمهورية يوقع علي إعلان كيغالي الإتفاق المؤسس لقيام منطقة التجارة الحرة الأفريقية

كيغالي 21-3(موفد سونا)- وقع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية العاشرة لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الرواندية كيغالي، علي إعلان كيغالي والإتفاق المؤسس لقيام منطقة التجارة الحرة والبروتوكول الخاص بحرية تنقل الأشخاص بين دول القارة الأفريقية .

كما وقع علي وثائق الاتفاق كل من الرئيس الرواندي بول كاقامي والرئيس النيجري محمدو يوسفو والرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس الكنغولي دينيس ساسنغيسو ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيله والرئيس الجابوني علي بونغو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس السنغالي ماكي سال .

كما وقع عليها رؤساء كل من جنوب إفريقيا وأنغولا وإفريقيا الوسطي وجمهورية جزر القمر وغانا وغامبيا وموزمبيق بجانب عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتشير (سونا الي أن أكثر من 40 دولة قد وقعت علي الإتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية حيث أنه بتوقيع القادة الأفارقة علي هذه الوثائق تكون منطقة التجارة الحرة الأفريقية قد تمت المصادقة عليها وإعتمادها رسميا.

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