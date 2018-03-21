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أخبار محلية - اقتصادية

استثمارات عراقية في التفتيش العاشر بمشروع الرهد

التاريخ : 21-03-2018 - 01:53:00 مساءً
مدني في 21 -3-2018م (سونا) - أكد د. سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من شركة زبيد للاستثمار العراقية متانة العلاقات الأخوية بين الشعب السوداني والعراقي .
وأعلن دعمه ورعايته لكل استثمارات الشركة بالولاية لتحقيق الأهداف المرجوة فيما أعلن الوفد أن الشركة ستعمل على زراعة القطن في مساحة خمس آلاف فدان بالتفتيش العاشر بمشروع الرهد الزراعي وبعض المحاصيل الحقلية الأخرى بالاتفاق مع ملاك الأراضي بعقد اتفاق لمدة 12 عاماً مؤكدين الشروع في تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وذلك بإنشاء مدرستين ثانويتين وإقامة ردمية بطول 9 كيلومترات لخدمة عدد من القرى.

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