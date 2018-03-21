نائب رئيس مجلس الولايات يؤكد دور البرلمان في سن التشريعات المتعلقة بالصحة العامة للإنسان

الخرطوم 21-3-2018(سونا) - أكد الدكتور محمد الأمين خليفة نائب رئيس مجلس الولايات دور البرلمان في سن التشريعات المتعلقة بالصحة العامة للإنسان.

وأضاف لدى مخاطبته اليوم بمجلس الولايات ورشة دور البرلمان في تدعيم ومساندة الغذاء بالمغذيات الدقيقة في السودان التي نظمتها لجنة التنمية والخدمات العامة والشؤون الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية واضاف خليفة أن الجوع الخفى يبدأ من الأم والأجنة، قائلاً " إنه إذا وجدت الأم الصالحة القادرة سياتي الجنين القادر" .

وأشاد نائب رئيس مجلس الولايات بمبادرة لجنة التنمية، مبيناً أنها مبادرة تشريعية اجتماعية لانها تهتم بالإنسان لانه محور الحضارة والتقدم والتنمية.

ودعا إلى ضرورة الخروج بمخرجات وتوصيات دقيقة للصحة العامة للإنسان، مؤكداً استعدادهم لوضع التشريعات ووضعها في مكانها الصحيح.

وقال العمدة يوسف العوض بليلو رئيس لجنة التنمية والخدمات العامة بمجلس الولايات إننا نعول كثيراً على صحة أطفالنا لتحقيق التنمية، معرباً عن أمله بالمشاركة الفاعلة في إرساء التعايش الفكري والبناء والتحاور والمنهج العلمي وصولاً للصيغة الشرعية لاستكمال الصحة والعافية للجميع.

وأعرب عن أمله في الخروج بتوصيات وموجهات تشريعية للهيئة التشريعية القومية لإعمال سلطاتها التشريعية والتنفيذية لسن تشريعات ملزمة للجهات المختصة بتدعيم الغذاء بالمغذيات الدقيقة.

وأضاف أن اللجنة والشركاء قاموا بالإعداد والترتيب للأوراق العلمية المقدمة بمشاركة الجهات العلمية والمتخصصة لتدعيم الغذاء بالمغذيات الضرورية لاستدامة صحة الإنسان.

من جانبه أكد الدكتور سليمان عبد الجبار مدير الإدارة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة أن نقص الغذاء يؤثر في النمو الجسماني والعقلي والأداء الاجتماعي والصحة الاجتماعية، مضيفاً أن ذلك ينعكس على الحالة الاقتصادية سلباً وعلى التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن 40% من الأطفال تأثروا بنقص الغذاء والجوع الخفي الذي يؤدي إلى التقزم بجانب الأمراض المباشرة ومنها الإجهاضات والوفاة المبكرة ، وأوضح أهمية التركيز على تعزيز الصحة وصولاً للتحول المنشود بالتركيز على الوقاية "والوقاية خير من العلاج."

وقال إن المغذيات الدقيقة تحتاج إلى تشريعات، مبيناً أن المغذيات الإضافية مهمة، مشيراً إلى أنه خلال هذه الورشة سيتم الوقوف عليها لأهميتها للفئات الضعيفة.

وأكد نجاح تجربة الملح الميودن بنسبة 60% في بعض الولايات التي أصدرت قوانينها، مطالباً لاستكمال المتبقى من الولايات بإصدار قوانينها وإخضاعها للتنفيذ.

وطالب بإيجاد رؤية واضحة لتدعيم الغذاء بالمغذيات الدقيقة، مضيفاً "نجاحنا هو الاستثمار في الأجيال القادمة"، معرباً عن أمله في الخروج بمخرجات قيمة وصولاً للهدف المنشود لصحة سليمة في الحاضر والمستقبل.

وأشار كامران مشهدي ممثل منظمة الصحة العالمية إلى العادات الغذائية التي يجب اتباعها التي منها تناول المغذيات الدقيقة في الوجبات التي يجب تناولها، موضحاً أهمية الحوجة الغذائية للأمهات والأطفال والأجيال القادمة، مبيناً أنها تحتاج لدعم كل القطاعات ذات الصلة. مشيراً إلى الدعم الفني للمنظمة لمساعدة الجميع وعلى رأسهم البرلمانيين.

وأكد دور البرلمانيين في دعم الغذاء وكل الجهات ذات الصلة، مطالباً بالخروج بقوانين تخدم المغذيات الدقيقة والصحة العامة في السودان.

وتفيد ( سونا ) ان الورشة ناقشت عدداً من أوراق العمل.



