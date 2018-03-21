ميادة سوار الدهب تعلن عن حوافز وإمتيازات للمغتربين من ولاية الخرطوم

الخرطوم فى 21-3-2018م (سونا) - اعلنت دكتورة ميادة سوار الدهب المعتمد برئاسة ولاية الخرطوم عن جملة حوافز وإمتيازات تقدم لمغتربي ولاية الخرطوم بالتنسيق مع وزارت الصحة والتعليم والزراعة وصندوق الاسكان والتامين الصحي .

وقالت في تصريح لـ (سونا) ان تحفيز المغتربين يسهم فى جذب مدخراتهم عبر مصفوفة متكاملة ترضي طموحاتهم ، مؤكدة حرص حكومة ولاية الخرطوم على مد جسور الثقة في التعامل مع مغتربي الولاية عبر روابط اجتماعية خدمية في مهاجرهم المختلفة .

وامنت ميادة على حرص حكومة ولاية الخرطوم على ادخال مغتربي الولاية واسرهم في مظلمة التامين الصحي والتكافلي والاجتماعي وانشاء صناديق لدعمهم صحيا واجتماعيا لمساعدتهم عند العودة .

وقالت ان الخطة الموضوعة تركز علي حشد طاقات ابناء الولاية من المغتربين للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم العلمية والمهنية في شتي المجالات ليقدموا ماعندهم لتطوير وتنمية الولاية .

واضافت دكتورة ميادة ان ملف ولاية الخرطوم فيما يختص بالمغتربين احتوى علي اعداد مشروعات تنموية تسبقها دراسات جدوي اقتصادية يتم تقديمها تقديم للعائدين عودة نهائية لتعينهم علي الاستقرار وكسب العيش الكريم وذكرت ان حكومة الولاية بصدد تكوين روابط اجتماعية لابناء الولاية بدول المهجر المختلفة لتقديم الخدمة لهم والتواصل معهم ومتابعة شئونهم.



