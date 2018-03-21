والي النيل الأزرق يؤكد دعم حكومة الولاية للأجهزة العدلية

الدمازين 21-3-2018م (سونا) - أكد الاستاذ حسين بس حمد والي النيل الأزرق دعم حكومة الولاية وتمكينها للأجهزة العدلية. والقضائية للقيام بدورها كاملا تحقيقا للعدالة وبسطا للقانون .

وأمتدح يس الزيارة التاريخية لرئيس القضاء مضيفا أن مبني رئاسة الجهاز القضائي يعد إضافة حقيقية للتنمية العمرانية التي تشهدها الولاية.

جاء ذلك لدى مخاطبته البرنامج المصاحب لوضع حجر الأساس لرئاسة الجهاز القضائي بالولاية.

وقال يس إن السلطة القضائية والإدارة الأهلية بالولاية أضطلعتا بدورهما كاملا، مبينا أن الولاية تعيش أوضاعا خاصة في ظل الطوارئ إلا أن الأجهزة القضائية والعدلية تباشر إجراءاتها وتضطلع بواجبها على أكمل وجه .

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