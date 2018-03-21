الساعة الآن اليوم آخر تحديث 04:33:00 PM

أخبار محلية - سياسية

والي النيل الأزرق يؤكد دعم حكومة الولاية للأجهزة العدلية

التاريخ : 21-03-2018 - 02:03:00 مساءً
الدمازين 21-3-2018م (سونا) - أكد الاستاذ حسين بس حمد والي النيل الأزرق دعم حكومة الولاية وتمكينها للأجهزة العدلية. والقضائية للقيام بدورها كاملا تحقيقا للعدالة وبسطا للقانون .
وأمتدح يس الزيارة التاريخية لرئيس القضاء مضيفا أن مبني رئاسة الجهاز القضائي يعد إضافة حقيقية للتنمية العمرانية التي تشهدها الولاية.
جاء ذلك لدى مخاطبته البرنامج المصاحب لوضع حجر الأساس لرئاسة الجهاز القضائي بالولاية.
وقال يس إن السلطة القضائية والإدارة الأهلية بالولاية أضطلعتا بدورهما كاملا، مبينا أن الولاية تعيش أوضاعا خاصة في ظل الطوارئ إلا أن الأجهزة القضائية والعدلية تباشر إجراءاتها وتضطلع بواجبها على أكمل وجه .
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء