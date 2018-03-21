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مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 4571.01 نقطة

التاريخ : 21-03-2018 - 02:06:00 مساءً
الخرطوم 21-3-2018م(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة .
ومقارنه بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من 26,739,613 إلى 10,391,844 جنيها بنسبة انخفاض بلغت (61)%. وارتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 52,910 إلى 317,164 ورقة بنسبة ارتفاع بلغت 499%. وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 81 صفقة إلى 176 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 117%.
وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر سهم مصرف المزارع التجاري عند 1.42 جنيه. وفي قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفع سعر إصدارة واحدة واستقر سعر 5 إصدارات وانخفض سعر إصدارتين وذلك من جملة 8 إصدارت تم تداولها اليوم.
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