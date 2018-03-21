حسبو وموسى محمد أحمد يبحثان سير إعداد الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الخرطوم 21-3- 2018م م(سونا) بحث نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ومساعد رئيس الجمهورية موسي محمد أحمد سير إعداد الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر على المستوى الداخلي والخارجي.

واوضح مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم بنائب رئيس الجمهورية ان اللقاء تناول ترتيبات انعقاد اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية المكلفة باعداد الخطة القومية الاستراتيجية لمكافحة الإنجار بالبشر .

وقال مساعد رئيس الجمهورية انه وبصفته مشرفا على اللجنة اطلع نائب رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة والتنسيق على المستوى الولائي والجهات ذات الصلة لعقد الاجتماع خلال الفترة المقبلة للشروع في وضع الخطة .

وعلي صعيد آخر ابان مساعد رئيس الجمهورية أن اللقاء تطرق لمجمل الاوضاع في شرق السودان وسير تنفيذ المشروعات التي يمولها صندوق الشرق بجانب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما تتطلبه المرحلة المقبلة في هذا الصدد.