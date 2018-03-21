مفوضية دارفور: اكتمال أكثر من 95% من خارطة استخدامات الأارضي بولايات دارفور الخمس

الخرطوم 21 - 3 - 2018 م ( سونا ) - أعلنت مفوضية أراضي دارفور عن تنفيذ أكثر من 95% من خارطة استخدامات الأراضي بولايات دارفور الخمس.

وقال مفوض مفوضية أراضي دارفور محمد صالح عبد الله في المنبر الإعلامي لديوان الحكم الاتحادي، اليوم، (تدشين اليوم مشروعات مفوضية أراضي دارفور وهي ممولة تمويلا كاملا من المانحين عبر منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 20 مليون 25 % منها تمول نقدا و75% تمول عبر بيوت خبرة .

وقال إن مفوضية أراضي دارفور هي واحدة من مكونات اتفاقية الدوحة وامتدادا لاتفاقية أبوجا وهي تتبع لرئاسة الجمهورية وتشرف من ناحية فنية على هذه المشاريع، مؤكدا أن لديها تنسيقا على مستوى عالٍ مع ولاة ولايات دارفور الخمس ووزارات التخطيط العمراني والثروة الحيوانية والثقافة والإعلام وكذلك الإدارات الأهلية. وأكد أن المفوضية تهتم بتهيئة الأجواء للعودة الطوعية للنازحين مشيدا بما بذله ولاة ولايات دارفور من تهيئة الأوضاع الأمنية والخدمية للنازحين مما سهلت عملية العودة.

وأشاد مفوض مفوضية أراضي دارفور بحملة جمع السلاح والتي قال إنها ساهمت كثيرا في استتباب الأمن مؤكدا أهمية إسراع الخطى في تنفيذ بنود إتفاقية الدوحة من أجل حل كل مشاكل الأراضي من خلال فتح المسارات والمراحل وتفعيل مفوضيات المصالحات والترتيبات الأمنية.

وأشار إلى أهمية إنزال مخرجات خارطة استخدامات الأراضي وترجمتها على أرض الواقع بإقامة مراكز معلومات في الولايات الخمس، لافتا إلى أنه تم منح قعطة أرض للمفوضية والتزم صندوق إعمار دارفور بتشييدها كما ألزمت الـــ يو إن دي بي بتوفير المعدات كما التزمت الشركة الألمانية ( قاف) بذلك، مشيرا إلى أنه في بداية إبريل سيتم إنشاء تلك المراكز.

ونوه المفوض بأن من اهتمامات المفوضية رفع الوعي للمواطنين داعيا وزارات الثقافة والإعلام بالقيام بذلك. وأشاد بدولة قطر وأميرها السابق والأمير الحالي وبشعب قطر بما قدموه لشعب دارفور باستضافتهم للمفاوضات حتي تكللت بتوقيع إتفاقية الدوحة لسلام دارفور والمشاريع التي ظلت دولة قطر ولا زالت تقدمها لدارفور.