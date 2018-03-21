والي شمال دارفور يشيد بالمشروعات التي نفذها البنك الدولي بالولاية



الفاشر في 21-3-2018م (سونا)

امتدح والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف ابراهيم والمشروعات والبرامج التي نفذها البنك الدولي بالولاية خلال السنوات الماضية والتى شملت مشروع تقوية تعليم الاساس عبر عدد من المحاور بجانب دعم مشروع بناء السلام والتنمية ومشروعات التنمية الاقتصادية للقطاعات المنتجة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمقر حكومة الولاية بالفاشر بالمدير القطري لبعثة البنك الدولي بالسودان اداما كوليبالي والوفد المرافق له من وزارتي المالية والتربية والتعليم الاتحاديتين وأعضاء وفد البنك وبحضور وزيرا المالية والاقتصاد والتربية والتعليم ومديري الادارت ذات الصلة بالولاية.

وأكد الوالي في التنوير الضافي الذي قدمه للوفد ان تلك المشروعات قد أحدثت آثارا إيجابية كبيرة في مجتمعات المحليات التي شملتها تلك المشاريع بخاصة مشروع دعم التعليم ، مطالبا وفد البنك بالاستمرار في تنفيذ المزيد من تلك المشروعات لتشمل جميع محليات الولاية الثمانية عشر بعد أن استتبت الأوضاع الأمنية بها وبصورة كاملة.

في ذات المنحى استعرض الوالي حوجة الولاية الماسة من الدعم من الشركاء الدوليين لمناطق العودة الطوعية للنازحين وذلك لتوفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات الأخرى، مشيرا إلى وجود أكثر من 247 ألف نازح بالمعسكرات حاليا، وذلك برغم عودة أكثر من 75 الف نازح إلى مناطقهم مؤخرا، حيث بدأت حكومة الولاية عبر مشروع المياه وإصحاح البيئة الذي يدعمه اليونسيف في توفير مياه الشرب للنازحين بتلك المناطق.

واعلن والي الولاية التزام حكومة الولاية بتوفير المكون المحلي والاستمرار في الشراكات مع البنك الدولي وكافة الجهات الأخرى الداعمة لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على مواطني الولاية.

ومن جهته أوضح المدير القطري للبنك الدولي أن زيارته إلى الولاية جاءت بغرض الوقوف على الإنجازات التي تم تنفيذها بالولاية خلال الفترات الماضية بخاصة مشروع دعم التعليم ومشروع بناء القدرات ودعم السلام والتنمية، مشيدا بالدعم الذى ظل يجده البنك من وزارتي المالية والتربية والتعليم الاتحادتين ومن حكومة الولاية حتى تم تنفيذ تلك المشاريع، وأشار كوليبالي إلى الأدوار المهة التي ظل يضطلع بها السودان تجاه الدول الإفريقية وخاصة في مجال التعليم، واصفا جامعة إفريقيا العالمية بالنموذج الأمثل للتعاون في المجال العلمي بين السودان والدول الإفريقية، وقال كوليبالي إن الدروس المستفادة من تجارب تنفيذ المشروعات المشتركة مع حكومة السودان أكدت ضرورة الاستمرار والعمل المشترك للدفع بمسيرة التنمية والتقدم عبر مشاريع مماثلة.

وكان ممثل وزارة التربية والتعليم الاتحادي عضو الوفد الدكتور محمد سالم قد أوضح في مستهل اللقاء أن زيارة المدير القطري للبنك الدولي إلى شمال دارفور تجئ تأكيدا لنجاح شراكات السودان مع المؤسسات الدولية والبنك الدولي بوجه خاص لدعم مسيرة التنمية بالبلاد كاشفا عن حصول السودان على مبلغ 59 مليون دولار من اتفاقية داكار لتنفيذ مشروعات المرحلة القادمة ، مع الحصول كذلك علي وعد بزيادة المبلغ فى حال الوفاء بالمكون المحلي.

ويذكر أن برنامج زيارة المدير القطري الي شمال دارفور والوفد المرافق له سيشمل اليوم زيارة سوق منطقة شقرة الريفي للالتقاء بمجتمع المنطقة والغرفة التجارية والوحدة الادارية ، وزيارة معسكر ابوشوك للقاء عضوات جمعيات الادخار والتسليف ، وعقد لقاء مع ممثلي المستفيدين من المجتمعات الشركاء من الوزارات والوحدات التنفيذية والمنظمات الوطنية ذات الصلة ، فيما يتضمن برنامج يوم غدا الخميس زيارة مخازن الكتاب المدرسي بالفاشر ، وزيارة بعض المدارس التى تم انشائها فى اطار المشروع ، ويختتم الوفد زيارته الي الولاية بلقاء ختامي مع والي الولاية.

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