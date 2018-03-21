وزير الدولة بالإستثمار:الإصلاحات الاقتصادية تستهدف تهيئة بيئة الاستثمار بالبلاد



الخرطوم فى 21-3-2018م (سونا) - أكد الأستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة إصلاحية مهمة بهدف الوصول إلى مرحلة الانطلاق عبر تحريك الموارد واستغلال الثروات الى جانب زيادة القيمة الكلية للاقتصاد وتقوية منظومة مشاريع التنمية والانفتاح على قطاعات الاستثمار المتعددة إضافة إلى تهيئة بيئة الاستثمار.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالأمير عمرو بن محمد الفيصل رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى السوداني، مثمنا مسيرة بنك فيصل الإسلامي بالسودان كمؤسسة اقتصادية عريقة كما ثمن مساهمات الأمير الراحل محمد الفيصل فى الاقتصاد السوداني، مشيرا في هذا الصدد الى اهتمام رئاسة الجمهورية بالاستثمارات السعودية وكافة الاستثمارات بالسودان لدورها فى دعم جهود الدولة فى الاستقرار الاقتصادى.

من جهته ثمن الأمير عمرو بن محمد الفيصل جهود الدولة الرامية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا ضرورة الانطلاق بمقومات البلاد الاقتصادية، معبرا عن تقديره وشكره لوزير الدولة بالاستثمار لاهتمامه بالاستثمارات السعودية و الجهود التى تضطلع بها الوزارة في استقطاب المستثمرين، مؤكدا رغبتهم في التوسع في قطاعات الاستثمار المختلفة بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة .

س ص

