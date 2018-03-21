المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر يختتم اعماله ويوصي بإطلاق المشروع الوطني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

أبوظبي-21-3-2018(سونا) - اصدرت اللجنة العلمية في ختام أعمال المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والذي استضافته العاصمة أبوظبي خلال الفترة 19-21 مارس 2018 برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عددا من التوصيات التي تهدف إلى مضاعفة الجهود لتأهيل وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العربي والدولي وجاءت أهم التوصيات بإطلاق المشروع الوطني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بدولة الإمارات مع دعم جهود الصندوق الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما اوصى المؤتمر بإنشاء مشروع إقليمي لنقل الخبرة النوعية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من دولة الإمارات إلى دول العالم .

وفي ختام فعاليات المؤتمر أشاد العلماء والباحثون المشاركون بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، امتداداً للنهج القويم الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات طيب الله ثراه.

كما أشادوا بالتقدم الملحوظ في مجال الإنتاج الزراعي، وبصفة خاصة نخيل التمر الذي يحظى باهتمام كبير على كافة المستويات الرسمية والشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن عظيم تقديرهم وجزيل شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة لتفضله بوضع المؤتمر تحت رعايته الكريمة، وهي لفتة سامية تعبر عن اعتزاز دولة الإمارات بشجرة نخيل التمر باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي على المستوى الوطني والدولي.

كما وجه المشاركون تحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد ألأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، واهتمام معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

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