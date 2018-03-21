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أخبار محلية - سياسية

سفير قطر بالسودان يعلن التزام دولته بتنفيذ ما تمخضت عنها اتفاقية الدوحة

التاريخ : 21-03-2018 - 03:08:00 مساءً
الخرطوم 21 - 3 - 2018 م ( سونا ) - أعلن سفير دولة قطر الشقيقة لدى السودان السفير راشد بن عبد الرحمن النعيمي التزام دولته بتنفيذ كل البرامج التي تمخضت عنها اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.
وقال خلال حديثه في المنبر الإعلامي لديوان الحكم الاتحادي الذي استضاف مفوض مفوضية اراضي دارفور اليوم للإعلان عن تدشين مشروعات المفوضية إن دولة قطر تنفذ هذه البرامج حسب الجدول المخطط لها، مشيدا بما تحقق من إنجازات. وقال إن هذه الإنجازات توحي بحجم الأمن والاستقرار بدارفور.
وقال "إنا سعيد أن أحضر هذه الجلسة والاستماع لهذه الإنجازات والتي تؤكد أن هناك وجود أرضية تبشر بالخير للجميع، وأشكر الشركاء على هذه المعلومات والتي أعتقد أنها مهمة جدا لهذه الدراسات التي تبشر بمستقبل واعد.
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