وفد من الهيئة القومية التشريعية يزور محلية قلع النحل و يتفقد المشاريع التنموية

القضارف 21-3-2018م(سونا) - قام وفد من الهيئة التشريعية القومية بزيارة رسمية إلى محلية قلع النحل صباح اليوم. ووقف الوفد على التنمية القومية والولائية والمحلية والمشروعات التنموية والخدمية والمشاريع المتأثرة التي لم تكتمل على مدى السنوات وعلى رأسها طريق قلع النحل الحوري والذي استمر اكثر من عشر سنوات .

و استعرض الأستاذ الطاهر حيدر الطاهر بكر معتمد المحلية استعرض للوفد جملة المشاريع التنموية بأنواعها المختلفة التى اكتملت والتي تأثرت ولم تكتمل بعد .

وأكدت الأستاذة فتحية أحمد حمد النيل عضو الهيئة التشريعية القومية، أكدت عزم الهيئة على ضرورة متابعة المشاريع التنموية فى الولايات والمحليات.

كما قام الوفد بزيارات ميدانية وقف خلالها على بعض المشاريع التنموية والخدمية .

من جانبه امتدحت الأستاذة رقية محمد عضو الوفد جهد الحكومة المحلية في المشاريع الخدمية، واعدة بتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تعترض المشاريع خاصة مشرورع إعادة إعمار وبناء شرق السودان .



