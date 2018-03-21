وزير الدولة بالتعاون الدولي يعلن رعاية وزارته لمشروعات مفوضية أراضي دارفور

الخرطوم 21 - 3 - 2018 م ( سونا ) - أعلن وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي حسين الشريف ابراهيم الشريف الهندي، رعاية وزارته لكل برامج مفوضية أراضي دارفور .

وقال خلال مداخلته في المنبر الإعلامي لديوان الحكم الاتحادي الذي استضاف مفوض مفوضية أراضي دارفور اليوم (نحن جزء من المفوضية وسنستقطب الدعم لهذه المشروعات)، مبينا أنها مشاريع تسر الناظرين، معربا عن أمله أن تعمم كل ولايات السودان .

من جانبه أكد الأمين العام للمفوضية المكلف أحمد محمد آدم الدومة أهمية تنفيذ مشروع المفوضية والذي قال إنه تأخر كثيرا وذلك من أجل الاستفادة من هذه المعلومات التي تخص الموارد الطبيعية وتساهم في تحقيق السلام والأمن الاجتماعي والمجتمعي .

وفي ذات السياق أكدت مدير الشركة الألمانية (قاف ) أنسيا كوبر أن المعلومات التي تم التوصل إليها ستساعد في تنفيذ الخطط المستقبلية في السودان، مؤكدة أنها أيضا تفيد الجهات ذات الصلة. وقالت اكتملت هذه المعلومات بالمواصفات العالمية والمحلية وأن هناك خبرات كبيرة في السودان في مجلات كثيرة، داعية إلى ضرورة مشاركة الجميع في المشاريع القادمة للمفوضية .

