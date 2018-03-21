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النفط يصعد بفعل توترات الشرق الأوسط

التاريخ : 21-03-2018 - 03:49:00 مساءً
أبوظبي - 21-3-2018م (وكالات) سجلت أسعار النفط، الأربعاء، صعودا متأثرة بتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وقوة الطلب على الرغم من أن زيادة الإنتاج الأميركي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق.
وذكرت رويترز أنه بحلول الساعة 07:44 (ت غ) زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المئة، إلى 63 و69 دولارا للبرميل، مقارنة مع التسوية السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 67.56 دولارا للبرميل.
وفي إشارة على قوة الطلب قال معهد البترول الأميريكي إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مارس، إلى 425.3 مليون برميل.
وتعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للإنتاج الأميريكي والمخزونات في وقت لاحق، الأربعاء.
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