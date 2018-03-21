د. فيصل يوجه حكومة سنار بمزيد من الاهتمام بقضايا الإنتاج والإنتاجية ومعاش الناس

الخرطوم في 21 -3 - 2018 م (سونا) - وجه الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، حكومة ولاية سنار بمزيد من الاهتمام بقضايا الإنتاج والإنتاجية ومعاش الناس وإنقاذ مخرجات الحوار الوطنى وبرنامج إصلاح الدولة .

ووجه سيادته لدى لقائه بوالي ولاية سنار الضو الماحي بتسريع قيام المجالس المحلية كمستوى حكم وأن تشارك فيها كافة الأحزاب ورموز المجتمع، لافتا إلى عزمة زيارة الولاية للوقوف على تنفيذ هذه الموجهات.

وأشار الوالي أنه أطلع د. فيصل، على مجمل الأوضاع بالولاية وما تشهده من استقرار أمني وسياسي بجانب سير عملية إنتاج الموسم الزراعي السابق وما يجري من تحضيرات للموسم القادم لزراعة المحاصيل النقدية، مشيرا إلى ما تم من إنجازات وخطط وبرامج لدعم الإنتاج والإنتاجية بتقوية البنيات التحتية إضافة إلى إنشاء طريق الدندر الحواتة القضارف وجهود كهربة المشاريع الزراعية والبستانية بتكلفة تفوق ال ( 185) مليون جنيه

