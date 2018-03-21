الرئيس شي: لا نهضة وطنية إلا بإرشاد الاشتراكية ذات الخصائص الصينية



بكين 21 مارس 2018 (شينخوا) - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إن النهضة العظيمة للأمة الصينية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية والعمل على تطويرها.

وأضاف الرئيس شي في كلمة خلال الاجتماع الختامي للدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية صينية الذي حضره نحو 3000 نائب للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أضاف :"نحن نتمتع بظروف تنموية جيدة غير مسبوقة، ونواجه في ذات الوقت صعوبات وتحديات لا مثيل لها."

وقال الرئيس شي: " لقد رسم المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني خطة عظيمة لتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وإطلاق رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل في سبيل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية."

ووصف الرئيس شي الأعمال لتحقيق الخطة بـ"مسيرة كبرى جديدة" مضيفا بالقول :"ما زال الطريق طويلا غير أن الوقت ضيق ولا يسمح بالتهاون والتراخي. لا يمكننا الركون إلى الواقع والتمتع بالرغد والرخاء ونسيان القلق."

ودعا الرئيس شي الجميع لعدم نسيان الغاية الأصلية أبدا، وتذكر الرسالة والكفاح دائما بجهد دؤوب لخلق إنجازات مشرقة في العصر الجديد.

وتماشيا مع المرحلة التاريخية الجديدة للتنمية الصينية والتجاوب مع التحول بشأن التناقض الاجتماعي الرئيسي في البلاد، قال الرئيس شي إن الصين سترفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتثابر على التنفيذ الشامل لقرارات المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني والجلستين الكاملتين الثانية والثالثة للجنة المركزية التاسعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني.

وتعهد الرئيس شي باتباع إرشاد الماركسية اللينينية وفكر ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية وفكر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وأكد الرئيس شي على ضرورة التمسك بالروح العملية المتمثلة في التقدم ضمن إطار الاستقرار وبالفكرة التنموية المتجسدة في جعل الشعب كأولوية، إلى جانب العمل على "الكفاح العظيم والمشروع العظيم والقضية العظيمة والحلم العظيم" وقال : "سندفع خطة التكامل الخماسي واستراتيجية الشموليات الأربع بشكل متناسق، من أجل فتح آفاق جديدة لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد

وقال شي: " نثق تمام الثقة بمستقبلنا."

