وفد تايلاندي يبدي رغبته في الاستثمار في مجال الأسماك وصناعتها

الخرطوم 21-3-2018 (سونا) - بحث وزير الثروة الحيوانية الأستاذ/ بشارة جمعة أرور أهمية التعاون المشترك بين وزارته ودولة تايلاند والاستثمار في مجال الأسماك والاستفادة من التقانات والقدرات التايلاندية للنهوض بقطاع الأسماك.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالوفد التايلاندي الزائر للبلاد برئاسة ليتوانيا سوراود.

وبحث اللقاء كيفية تعزيز الشراكات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي للاستفادة من الإمكانيات البحرية في مجال الصيد العميق والسطحي والصيد التقليدي.

وأكد ارور تشجيعه للاستثمار في مجال الأسماك للنهوض بالقطاع.

ومن جانبه أبدى الوفد رغبته الأكيدة للدخول في شراكات ذكية مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تشجيع الاستثمار في مجال الأسماك وصناعتها.