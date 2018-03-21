القمة العربية ستعقد دورتها الـ29 في 15 إبريل

رام الله 21-3-2018م(وكالات) -أعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية في دورتها الـ29 ستعقد في 15/إبريل المقبل في الرياض.

وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين إن الأمانة العامة للجامعة تلقت "إخطاراً رسمياً" بذلك من المملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض أن تعقد القمة أواخر آذار/مارس الحالي كما جرت العادة كل عام، لكن وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد القطان، قال مطلع الشهر الحالي إن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها من 26 إلى 28 آذار/مارس الحالي، استدعى اقتراح موعد آخر، إلا أن هذا الموعد لم يناسب الأردن، الرئيس الحالي للقمة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد.

وكانت القمة العربية السابقة قد عقدت في 29 /مارس بمنطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.