الساعة الآن اليوم آخر تحديث 04:33:00 PM

أخبار العالم - اخبار عربية

القمة العربية ستعقد دورتها الـ29 في 15 إبريل

التاريخ : 21-03-2018 - 04:17:00 مساءً
رام الله 21-3-2018م(وكالات) -أعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية في دورتها الـ29 ستعقد في 15/إبريل المقبل في الرياض.
وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين إن الأمانة العامة للجامعة تلقت "إخطاراً رسمياً" بذلك من المملكة العربية السعودية.
وكان من المفترض أن تعقد القمة أواخر آذار/مارس الحالي كما جرت العادة كل عام، لكن وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد القطان، قال مطلع الشهر الحالي إن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها من 26 إلى 28 آذار/مارس الحالي، استدعى اقتراح موعد آخر، إلا أن هذا الموعد لم يناسب الأردن، الرئيس الحالي للقمة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد.
وكانت القمة العربية السابقة قد عقدت في 29 /مارس بمنطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء