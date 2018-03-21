الصين تعلن عن تشكيل جديد للحكومة



بكين 21 مارس 2018 (شينخوا) أعلنت الصين اليوم (الاربعاء) عن مجلس الدولة الجديد عقب عملية إعادة هيكلة هائلة. والمجلس الجديد مفوض من الشعب للسعي من أجل تحقيق هدف بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال بحلول 2020 وإرساء أساس قوي للتنمية المستقبلية.

تم التصديق على تعيين أعضاء مجلس الدولة خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني. وتم التصديق على تعيين لي كه تشيانغ أمس الأحد رئيسا لمجلس الدولة بعدما وافق المشرعون الوطنيون على ترشيح الرئيس الصيني شي جين بينغ له. ثم قام لي بترشيح أعضاء المجلس الآخرين ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على الترشيحات اليوم، ثم قام شي بتعيينهم.

وتضم قائمة نواب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسون تشون لان وخه تشون هوا وليو خه، وجميعهم من أعضاء المكتب السياسي.

أما وي فنغ خه ووانغ يونغ ووانغ يي وشياو جيه وتشاو كه تشي، فقد تم اختيارهم أعضاء مجلس الدولة. ويتولى شياو أيضا منصب السكرتير العام لمجلس الدولة.

وهناك 11 وجها جديدا بين 26 يشملون وزراء ورؤساء لجان ومحافظ البنك المركزي والمدقق العام.

وكل هؤلاء يدعمون فكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، بفهم عميق لأهداف التنمية عالية الجودة في العصر الجديد.

ويعد الإصلاح أبرز سمات الصين الحديثة. وفي الوقت الذي دخل فيه الإصلاح منطقة المياه العميقة، يجب على مسؤولي الحكومة تحمل أثقل المسؤوليات وتفتيت أقوى العظام.

وكما قال لي في تقرير العمل الذي قدمه للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 5 مارس، فإن الأفعال هي التي حققت كل الإنجازات الأخيرة في مجالي الإصلاح والتنمية.

والتشكيل الجديد يتبنى عقلية إصلاحية. وكافة أعضاء الحكومة ولدوا عقب تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. ستة منهم ولدوا في الستينيات. وبدأوا عملهم السياسي عقب إطلاق حملة الإصلاح والانفتاح عام 1978، وهي الفترة التي أضفت عليهم طابع العصر حينما بدأ اقتصاد الصين في الانطلاق.

وعمل هؤلاء بنشاط في إطار تطبيق سياسات الإصلاح والتنمية، خاصة في الخطوات الصعبة الخاصة بدرء المخاطر الكبرى ومعالجتها وتنفيذ برنامج تخفيف حدة الفقر ومنع التلوث والسيطرة عليه.

كما يمتلك أعضاء الحكومة خبرة كبيرة في العمل في كل من المناطق الساحلية الثرية في الشرق والمناطق الوسطى والغربية الأقل تطورا.

وعلى مستوى الحكومة المركزية أو المستويات المحلية، أظهر الأعضاء عقلية منفتحة وعملوا بنشاط في ضوء الظروف الفعلية لتنفيذ استراتيجيات شملت إنعاش الصين عبر العلوم والتعليم والتنمية المدفوعة بالابتكار والنهوض الريفي والتنمية الإقليمية المنسقة والتكامل العسكري-المدني.

وتمت ترقيتهم إلى مناصب أرفع بناء على أدائهم المتميز وسمعتهم الطيبة.

الخبرة المتخصصة والاحترافية عاملان ضروريان في مواجهة القضايا الصعبة والمحفوفة بالمخاطر في مجالات التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب والإدارة الحضرية والتحول الصناعي.

وكافة أعضاء الحكومة على تعليم جامعي. وأكثر من 60 بالمائة منهم حصلوا على شهادات الدراسات العليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخصصاتهم الدراسية متنوعة، والبعض منهم له أوراق بحثية وكتب منشورة خلال عملهم.

وبرؤية عالمية واسعة، لعب البعض منهم دورا هاما في تعزيز مبادرة الحزام والطريق وحل القضايا الدولية والإقليمية الساخنة.

وفي الوقت الذي تخطو فيه الصين نحو مركز الساحة العالمية، فإنها تواجه أيضا بيئة دولية معقدة. وستعمل الحكومة الصينية على تعزيز دبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية وستشارك في إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

كما تتحمل الحكومة مهمة حماية المصالح الصينية والأمن الصيني في الخارج. وكل هذا يأتي في إطار جهود الصين لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

واثنان من أعضاء الحكومة يتوليان أيضا منصب نائب رئيس بالمجلس الوطني ال13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن العام هم أيضا من أعضاء مجلس الدولة. ويضم أعضاء الحكومة سيدتين وواحدا من أقلية قومية.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة عقب الإصلاح المؤسسي الثامن لمجلس الدولة منذ حملة الإصلاح والانفتاح. وعقب 7 عمليات إصلاح سابقة امتدت من 1982 إلى 2013، غيرت الحكومة من طريقة عملها لكي تتلائم مع اقتصاد السوق الاشتراكي.

وقد وضع المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في أكتوبر الماضي خطة تنمية الصين في العصر الجديد. وبوصفه الجهاز الإداري الأعلى، يجب على المجلس الاستمرار في تحويل وظائفه وتحسين أساليب العمل والسلوك وتعزيز الكفاءة والفعالية. وهذا التحول يتطلب الشجاعة لتنفيذ الإصلاح الذاتي.

وتهدف الصين إلى الانتهاء من بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال في كافة النواحي بحلول 2020، والتحقيق الأساسي للتحديث الاشتراكي بحلول 2035. كما تهدف إلى التطور إلى دولة اشتراكية حديثة عظيمة تتسم بالرخاء والقوة والديمقراطية والتطور الثقافي والتناغم والجمال بحلول منتصف القرن.

وسيكون أداء الحكومة الجديدة متعلقا بتحقيق هدف 2020 والرؤية الاستراتيجية الكاملة.

وقالت تشو دنغ يون، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وقروية من مقاطعة هونان وسط الصين، إنها واثقة في الحكومة الجديدة.

وتابعت "هناك مثل صيني يقول: حينما تواجهه الجبال، يجد المرء طريقا بينها وحينما يعترضه نهر يجد جسرا للعبور إلى الشاطئ الآخر. أعتقد أن الحكومة الجديدة تتحلى بمثل هذه الروح."

واستطردت "آمل أن يعملوا على تطبيق منهج واقعي وعملي، وأن يعملوا بجد ويتحملوا كامل المسؤولية لتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للشعب.

