أبرز ما ورد في رسائل تهنئة شي بمناسبة انتخابه رئيسا للصين

بكين 21 مارس 2018 (شينخوا) - تدفقت التهاني من كافة أنحاء العالم عقب انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين عبر تصويت بالإجماع صباح يوم السبت خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وانتخب شي أيضا بالإجماع رئيسا للجنة العسكرية المركزية.

وفي رسائل التهنئة، أعرب قادة بلدان وأحزاب سياسية ومنظمات أجنبية عن ثقتهم بأنه تحت قيادة شي، ستحقق الصين المزيد من الرخاء وستقدم المزيد من الإسهامات للسلام والنمو العالميين.

وفيما يلي نسخة مُحررة من بعض الرسائل.

تمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس شي التوفيق والنجاح وللشعب الصيني مزيدا من التقدم والازدهار.

أشاد السيسي بقوة وتميز العلاقات المصرية - الصينية وحرص البلدين المستمر على مواصلة تعزيزها ودفع أطر التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في برقية باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس شي ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ملك السعودية بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب شي رئيسا للصين متمنيا له دوام التوفيق. وأشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والتأكيد على التطلع المشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين المشتركة. وتمنى للعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبالنيابة عن الشعب الكوبي والحزب الشيوعي الكوبي وحكومة كوبا، قدم رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء راؤل كاسترو تهانيه الحارة للرئيس شي.

وقال كاسترو إن الجانب الكوبي مستعد لتعزيز العلاقات الكوبية-الصينية بحكم ما يربط البلدين من صداقة وثيقة وثقة سياسية متبادلة.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن انتخاب شي رئيسا للصين يظهر تماما اعتراف الشعب الصيني الكامل بإنجازاته الملحوظة وقيادته الحكيمة.

وأضاف غني أن الجانب الأفغاني يقدر الصداقة بين البلدين تقديرا بالغا، مضيفا أن أفغانستان تتطلع إلى العمل مع الصين لمواصلة تعميق العلاقات والتعاون الثنائيين في مختلف المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي الأفغاني عبد الله عبد الله إن انتخاب شي سيلعب دورا كبيرا في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

وقال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرت إن انتخاب شي بالإجماع يشهد تماما على ثقة الصين والشعب الكبيرة في قيادته ورؤيته الواسعة للمستقبل.

وأضاف أن العلاقات بين الفلبين والصين تظهر باستمرار قوة وحيوية جديدة، ومن المعتقد أن يزداد التعاون متبادل النفع بين البلدين قوة.

وقال الرئيس التشيكي ميلوس زيمان إنه يعتقد أن الصين ستشهد مستقبلا أكثر إشراقا وإبهارا تحت قيادة شي.

وأضاف أن الصين تعد واحدة من أهم الشركاء لجمهورية التشيك، مع نتائج ملموسة تجود بها شراكة التعاون الإستراتيجي بين البلدين بشكل مستمر، معربا عن تطلعه لمواصلة توسيع هذه الشراكة بما يحقق مصلحة الشعبين.

