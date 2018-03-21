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الرئيس شي: الشعب الصيني هو مبدع التاريخ والبطل الحقيقي

التاريخ : 21-03-2018 - 04:31:00 مساءً

بكين 21 مارس 2018 (شينخوا) - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاربعاء إن الشعب هو مبدع التاريخ والبطل الحقيقي .
وقال شي لدى اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، إن " كفاح الشعب الصيني قد أدى إلى قفزة عملاقة للأمة الصينية فانتصبت على أقدامها شامخة وحققت الغنى وتتحول إلى أمة قوية".
كما ذكر شي أن الشعب الصيني شعب يتمتع بروح ابتكار قوية، مضيفا أنه "الآن تم إطلاق العنان لروح الابتكار لدى الشعب الصيني بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يدفع تنمية البلاد بسرعة ومضيها قدما في طليعة العالم" .
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