الرئيس شي: الشعب الصيني شعب له أحلام عظيمة

بكين 21 مارس 2018 م (شينخوا) - أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالشعب الصيني واصفا إياه بأنه " شعب له أحلام عظيمة"، معربا عن إيمانه الراسخ بتحقيق حلم النهضة العظيمة للأمة الصينية.

أدلى شي بهذه التصريحات اليوم الثلاثاء في الاجتماع الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني ال13 لنواب الشعب الصيني.

وقال الرئيس الصيني إنه عبر آلاف السنين الماضية، لطالما تمسك الشعب الصيني بتحقيق أحلامه وبذل جهودا جبارة، مستشهدا بالميثولوجيات الصينية القديمة مثل بانغو يخلق العالم، نيووا ترمم السماء، فوشي يرسم الرموز التنجيمية الثمانية، شننونغ يتذوق الأعشاب ، كوافو يطارد الشمس، وجينغوي يملأ البحر، ويوقونغ يزيل الجبال.

وأكد الرئيس شي أن تحقيق حلم النهضة العظيمة للأمة الصينية أصبح أعظم حلم للأمة الصينية.

وقال :" أؤمن بأنه طالما استمر أكثر من 1.3 مليار صيني بدفع هذه الروح العظيمة قدما لتحقيق هذا الحلم، فإننا سنتمكن وسنحقق النهضة العظيمة للأمة الصينية".

