انطلاق الأسبوع الوطني للزراعة بعد غد الجمعة

الخرطوم 21-3- 2018 (سونا) - تنطلق مساء بعد غد الجمعة بأرض المعارض ببري، فعاليات الأسبوع الوطني للزراعة تحت شعار ( الزراعة قاطرة للاقتصاد الوطني والحد من الفقر )، بمشاركة الولايات وشركات القطاع الخاص والجهات العاملة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويشتمل برنامج الأسبوع على ندوات ومعارض للآلات والمعدات الزراعية بجانب البرامج الثقافية والتكريم .

و أكد الدكتور بدر الدين الشيخ محمد الحسن، وكيل وزارة الزراعة والغابات، اكتمال التحضيرات لتنظيم الأسبوع الوطني للزراعة الذي تقيمه الوزارة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أن يُحتفل باليوم الوطني للزراعة كل عام، مبينا أن الأسبوع سيستمر حتى 29 مارس بمشاركة كل فعاليات الدولة المهتمة بالقطاع الزراعي العريض. وتقدم خلاله أوارق عمل واقامة كرنفالات ومسارح وندوات بمشاركة الولايات والمنظمات المحلية والعالمية العاملة في مجال الزراعة والداعمة لها.

وقال لـ(سونا) إن الاحتفال باليوم الوطني للزراعة يأتي كون الزراعة هي قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وسيتم عكس ما قامت به الوزارة والجهات المختصة من نجاحات للمواسم الزراعية.

وأشار إلى أنه سيتم فيه تكريم نماذج من الشخصيات المبدعة في المجال الزراعي

وأوضح أن الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي سيفتتح فعاليات الأسبوع ، كما يستمر البرنامج في اليوم الثاني بعنوان الزراعة المستدامة الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية الزراعية، تقدم فيه عدة أوارق عمل منها مؤشرات التنمية المستدامة 2030 المواءمة مع المؤشرات الإفريقية والوطنية يقدمها الدكتور عباس كورينا ، وورقة عن التمويل الزراعي بأنشطته المختلفة ما له وعليه والخطط والسياسات والمعلومات الزراعية أساس التنمية الزراعية المستدامة، وورقة عن دعم صغار المنتجين بالقطاع المطري وتطبيق التقانات الزراعية بواسطة صغار المنتجين، وورقة عن قصص نجاح في التنمية الريفية .



