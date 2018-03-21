لجنة الصحة والسكان بالبرلمان تتوصل لمعالجات فورية لمتضرري حريق الضعين

الخرطوم 21-3-2018 (سونا) -

أمنت لجنة الصحة والسكان بالمجلس الوطني برئاسة الأستاذة امتثال الريح الطريفي، على المعالجات الفورية التي توصل لها اجتماع اللجنة مع رؤساء لجان الشؤون الاجتماعية والحسابات والمظالم والطاقة والتعدين بالبرلمان وممثلي دوائر وقطاعات مدينة الضعين إثر الحريق الذي لحق بـ 1200 منزل وتشريد أكثر من 1000 أسرة في العراء .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للوقوف على حجم الدمار والاتفاق على وضع تصور من قبل لجان المجلس المعنية لتوفير المساعدات العاجلة وتعويض المتضررين في المنطقة. وأكدت امتثال متابعتها لمفوضية العون الإنساني بوصول إعانة للمتضررين اليوم.

وكشف جودة الله جادين نائب دائرة الضعين بالمجلس الوطني عن حجم الخسائر التي خلفها الحريق، مشيرا لضعف إمكانية المحلية، مطالبا المجلس الوطني للمساهمة والوقوف مع مواطني الضعين بالتنسيق مع السلطات المحلية والمركزية وتوفير المأوى والتقاوى ومدخلات الإنتاج للمزارعين .

