وزير الإعلام يوجه سفارة السودان بقطر بتنظيم زيارة للإعلاميين السودانيين بالدوحة للبلاد

الخرطوم 21-3-2018 (سونا) - وجه الدكتور أحمد بلال عثمان، نائب رئيس مجلس الوزراءالقومي، وزير الإعلام ، سفارة السودان بدولة قطر بتنظيم زيارة لمجموعة من الإعلاميين السودانيين العاملين بدولة قطر للسودان لإطلاعهم على مجريات الأحداث والتطورات ببلادهم .

وأكد بلال الذي كان زار الدوحة مؤخرا مشاركا في أعمال المؤتمر السنوي الثاني لمستقبل الإعلام الذي نظمته شبكة الجزيرة القطرية ، أكد التزام وزارة الإعلام بتنسيق برنامج الزيارة مع الجهات ذات العلاقة وتحمل كافة التكاليف.

وكان السيد وزير الإعلام والدكتور تهاني عبد الله عطية، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقدا ضمن برنامج الزيارة لقاءً بالإعلاميين السودانيين العاملين بأجهزة الإعلام القطرية وممثلين لصحف ومؤسسات الإعلام القطرية، حيث قدم الوزيران تنويرا حول الأوضاع بالبلاد .

وقدمت الدكتورة تهاني تنويرا حول قطاع الاتصالات بالسودان وما بلغه من تطور ودوره في إسناد ودعم كافة القطاعات الأخرى بالبلاد.

يذكر أن وزير الإعلام قد التقى برئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، حيث قدم سيادته شرحا وافيا لواقع الإعلام السوداني والخطط الرامية للنهوض به . ووقف بلال خلال اللقاء على التطورات التي شهدتها شبكة الجزيرة ، وتعهد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة بدعم الإعلام السوداني ، واتفق الجانبان على التعاون وفق برامج ثنائية مشتركة .

وكانت قناة الجزيرة قد استضافت السيد وزير والإعلام في برنامج لقاء اليوم، حيث تناول اللقاء العلاقات السودانية القطرية وما يشهده السودان من تطورات على مختلف الأصعدة.



