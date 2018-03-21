صندوق الإسكان وولاية شرق دارفور يتفقان على انطلاقة مشروعات للإسكان بالولاية

الخرطوم 21-3-2018(سونا) - أكد والي ولاية شرق دارفور أنس عمر والدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، اكدا على التعاون المشترك لانطلاقة مشروعات الإسكان الاقتصادي بالولاية ووضع خطة للمرحلة الأولى تشمل خمسمائة وحدة سكنية يدرس تنفيذها على مرحلتين .

وبحث الجانبان في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الصندوق سبل تفعيل عمل صندوق الإسكان في الولاية والتعاون المشترك لإنفاذ خطط وبرامج تشمل مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي بالولاية .

وأكد انس أن الولاية تعافت أمنيا وشرعت الآن في الانتقال إلى مشروعات التنمية والإعمار وفي مقدمتها الإسكان، مشيرا إلى وضع الإسكان في الولاية وأهمية التعاون مع الصندوق للبناء بالمواد الثابتة لتجاوز الآثار السالبة للبناء بالقش ، وذكر أن الولاية شهدت طفرة في تنفيذ مشروعات كبرى مثل جامعة الضعين، مشيدا بالجهد الكبير الذي يضطلع به الصندوق .

من جانبه رحب دكتور غلام الدين عثمان بزيارة والي شرق دارفور للصندوق مؤكدا جدية الصندوق في الإسراع لتنفيذ مشروعات للسكن الاقتصادي في الولايات مستعرضا إنجازات وبرامج الصندوق في شتى الولايات، مؤكدا أن ولاية شرق دارفور سيتم وضعها في أولويات عمل الصندوق دعما للاستقرار والسلام والأمن والتنمية بالولاية.



