لجنة الصحة بالبرلمان :ترتيبات لقيام ورشة لمناقشة خطورة التبغ

الخرطوم 21-3-2018م (سونا) - أعلنت لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية ولجنة الشؤون الإجتماعية وتزكية المجتمع ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والشركاء فى المجال الصحي عن الترتيب لقيام ورشة متخصصة لمناقشة خطورة التبغ والشيشة والسجارة الإلكترونية .

جاء ذلك فى الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بالمجلس الوطني برئاسة الأستاذة امتثال الريح والأستاذ الطيب الغزالي رئيسي اللجنتين وممثلة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وطرقت فاطمة العوا ممثلة منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر فى السودان واقليم شرق افريقيا بارتفاع نسبة التدخين وسط الشباب والبنات حيث اوضح المسح الذي يتم كل خمس سنوات من منظمة الصحة العالمية أن نسبة التدخين وسط الشباب وصلت 14% فيما 6% وسط البنات، مشيرة الى أن وضع التدخين بين الرجال الكبار مقلق بنسبة 17% ووسط السيدات أقل من 1% وأن تعاطي التمباك بنسبة 15% .

واشارت امتثال الريح رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان والشؤون الإنسانية الى اهمية تطبيق السياسات الصحية العالمية كما دعت الى النظر في قانون مكافحة التبغ الذي ما زال بمجلس الوزراء لجعل السودان نموذجا في التقليل من تعاطي التبغ والتدخين .

وتطرق الأستاذ صالح جمعة، نائب رئيس اللجنة الى محاربة تجارة التبغ غير المشروع بين الحدود والعمل علي صناعة وتصميم برامج لإقناع المدخنين للاقلاع عنه الى جانب التشديد على وضع التحذيرات المصورة توعية للمجتمعات.

ودعا الاجتماع الى مكافحة التبغ بجميع أنواعه وذلك بتطبيق قوانين رادعة وتفعيل القوانين التي تحمي الإنسان وتحافظ علي صحته وذلك بمنع التدخين وتعاطي التمباك فى الأماكن العامة والمستشفيات والمنتزهات والدواوين الحكومية الى جانب المصادقة علي الإتفاقيات والبرتوكولات الدولية والعمل علي إيجاد بدائل لزراعة التبغ وأشار الإجتماع الى أهمية تكوين لجنة عليا لمكافحة التبغ.

