اتفاق لتفعيل التعاون بين صندوق الإسكان واتحاد عمال السودان

الخرطوم 21-03-2018م (سونا) - اتفق الصندوق القومي للإسكان والتعمير والاتحاد العام لنقابات عمال السودان على تفعيل التعاون بين الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة لوضع خطط وبرامج وللإشراف على تنفيذها للإسكان الاقتصادي لصالح العاملين في الدولة.

وأكد الدكتور غلام الدين عثمان آدم الامين العام للصندوق في المنبر الدوري الثاني للإسكان والذي نظمه الصندوق بمقر الاتحاد اليوم بحضور قيادات الاتحاد والصندوق ومديري صناديق الإسكان ولايتي الخرطوم ونهر النيل، أكد استعداد الصندوق التام لتجديد وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد.

وأوضح غلام العلاقة الاستراتيجية بين الصندوق والاتحاد واعتماد ممثلين للاتحاد بكافة مجالس إدارات صناديق الإسكان وتخصيص نسبة مقدرة من المساكن لمنسوبي الاتحاد بالعاصمة والولايات.

من جانبه ثمن يحيى حسن نائب رئيس اتحاد عمال السودان إنجازات الصندوق والصناديق الولائية للإسكان مبينا أهمية التعاون من أجل خدمة العاملين في الدولة. وأعلن أن الاتحاد في خطته الاستراتيجية في دورته هذه يستهدف تنفيذ مائة ألف وحدة سكنية و21 مدينة سكنية وصناعية بالولايات المختلفة.

واستعرض كل من الدكتور عبد الرحمن الطيب ايوبيه المدير التنفيذي للصندوق القومي والخلوتي الشريف مدير صندوق الإسكان بالخرطوم والمهندس عمر أحمد علي مدير صندوق الإسكان إنجازات صناديق الإسكان وأدوارها والعلاقة مع اتحاد العمال، واستعرضوا والمشاركون في المنبر سبل توفير سكن صحي آمن قليل التكلفة لمنسوبي الاتحاد.

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