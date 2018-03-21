حسبو يرأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

الخرطوم 21-3-2018م (سونا) - رأس نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال لمتابعة سير أداء اللجنة واستعدادها لعملية التقييم التي سيخضع لها السودان في العام 2022م .

وأوضح د. حيدر عباس أبو شام المدير العام لوحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية أن الاجتماع ناقش عددا من التقارير التي قدمتها عدة جهات ذات صلة، شملت سوق الخرطوم للأوراق المالية ، هيئة الرقابة على التأمين ، البنك المركزي، المسجل التجاري ومفوضية العون الإنساني.

وأبان ابو شمام أن الاجتماع أمن على تكثيف التفتيش والرقابة وتشديد الجزاءات على الجهات غير الملتزمة بضوابط التنظيم الخاص بغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والربط الشبكي بين كافة الجهات ذات الاختصاص وتكثيف الاجتماعات واستمرارها للاستعداد المبكر لعمليات التقييم المتبادلة قبل العام 2022م لاستيفاء كافة المطلوبات الخاصة بعملية التقييم.



