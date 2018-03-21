الجاز يطلع على الاستعدادات الجارية للموسم القادم بمشروع الرهد الزراعي

الخرطوم 21-3-2018م (سونا) - اطلع الدكتور عوض أحمد الجاز، نائب رئيس اللجنة القومية العليا للإشراف على العلاقات السودان مع دول البريكس على الاستعدادات الجارية للموسم القادم بمشروع الرهد الزراعي.

وقال وزير الدولة بالزراعة صبري الضو في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس اللجنة، اليوم الخاص بمشروع الرهد إن الاجتماع بحث سبل جعل مشروع الرهد الزراعي نموذجا للزراعة التي تنتهي بالصناعة.

وأشار الضو إلى تنوع التركيبة المحصولية في الموسم الزراعي القادم عبر زراعة محاصيل نقدية تعود بالفائدة على المزارع والخزينة المركزية.