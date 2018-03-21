وزير الإعلام:زيارة البشير لمصر أسست لمرحلة يسودها التفاهم وتبادل المصالح

الخرطوم 21-3-2018م (سونا) - وصف وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان الزيارة الطارئة للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لجمهورية مصر العربية بأنها زيارة أسست لمرحلة جديدة بين السودان ومصر يسود فيها التفاهم وتبادل المصالح جازما بأن العلاقة السوانية المصرية علاقة أزلية ومقدسة.

وقال خلال حديثه اليوم بالمنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام مقدما والي ولاية شرق دارفور للإعلاميين إن السودان ظل يشهد حراكا كثيفا في محيطه الإقليمي والدولي من أجل إقامة علاقات متوازنة تخدم المصالح الوطنية العليا، مجددا التأكيد بأن العلاقة السودانية المصرية علاقة يجب أن تنمو وتزدهر ويسودها الاحترام وتبادل المصالح ، وان ما حدث في السابق سحابة صيف قد انقشعت، مشيرا إلى أن الاستقبال الشعبي من قبل الشعب المصري الذي وجده السيد رئيس الجمهورية ووفده المراففق له يؤكد على ذلك .

وأضاف الوزير قائلا (لدينا تجربة ناجحة في تأسيس العلاقات مع دول الجوار وعلاقتنا مع دولة تشاد خير مثال حيث تحولت العلاقة بين البلدين بفضل الجهود والمبادرة الكريمة من الرئيس التشادي إدريس دبي والتواصل وقوة الإرادة والرغبة الأكيدة من قبل الرئيس البشير تحولت العلاقة بين البلدين من توتر إلى علاقات متوزانة يسودها الاحترام وتبادل المصالح، وأصبحت نموذجا يضرب به المثل في القارة الإفريقية)، لافتا الانتباه إلى أن الأسبوع القادم سيشهد الاحتفال بتطور وتقدم العلاقات بين البلدين في حاضرة ولاية غرب دارفور الجنينية على هامش انعقاد مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور .

