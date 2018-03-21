ورشة عمل تنشيطية بالفاشر للتعريف بأهداف ومبادئ القرار الأممي (1325)

الفاشر 21ـ3ـ2018م (سونا) - نظمت وزارة الشئون الاجتماعية بولاية شمال دارفور بالتعاون مع وحدة استشارية النوع بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة بدارفور "يوناميد"، نظمتا اليوم بقاعة الوزارة بالفاشر ورشة عمل تنشيطية للتعريف بأهداف ومبادئ القرار الأممي (1325) الذي يعنى بمنع التمييز ضد المرأة والعمل على حمايتها ومشاركتها في مختلف المجالات وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بقضايا النوع من المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في الولاية.

وخاطبت الورشة المعتمد برئاسة حكومة الولاية الدكتورة فيحاء آدم كرم الدين مسؤولة ملف المرأة بالولاية، مستعرضة الترتيبات التي تقوم بها اللجنة الولائية المعنية بالقرار لإقامة ورشة عمل كبرى خاصة بالقرار (1325) بجامعة الفاشر في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أهمية تعريف المشاركين بالقوانين الدولية وكيفية مؤائمتها مع القوانين الوطنية حتى تحقق الأهداف المنشودة .

فيما أبانت مسؤولة وحدة النوع باليوناميد أن الورشة التنشيطية تأتي للتوعية والتعريف بأهمية القرار (1325) ومناقشة أجندة المرأة ومشاركتها سياسيا في صنع القرار، مشيرة إلى ضرورة إيجاد آليات لتنفيذ الخطة الخاصة بالقرار ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع أعضاء لجنة تنفيذ القرار ، مناشدة الجميع بضرورة حماية المرأة في مناطق النزاعات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا .

من جانبها أشادت المدير العام لوزارة الشئون الاجتماعية نادرة مصطفى الحاج بالأدوار التي ظلت تضطلع بها المرأة في بناء الأسرة والمجتمع ومشاركتها الفاعلة في كافة المجالات، مشيرة إلى جاهزية الوزارة وتعاونها ودعمها لمشاريع تطوير المرأة في مختلف المجالات من أجل دعم الإنتاج وزيادة الإنتاجية .