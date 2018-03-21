البشير يعود للبلاد

الخرطوم 21-3-2018م (سونا) - عاد إلى البلاد مساء اليوم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والوفد المرافق له قادما من كيجالي العاصمة الرواندية بعد مشاركته في القمة الإفريقية الاستثنائية حول إقامة المنطقة التجارية الحرة الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وأوضح البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية في تصريح صحفي بمطار الخرطوم أن القمة ناقشت موضوعا واحدا هو إنشاء الفضاء التجاري الإفريقي الذي سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي وانسياب حركة التجارة بين الدول الإفريقية .

وأكد غندور أن مشاركة عدد كبير من القادة الأفارقة في أعمال القمة يؤكد اهتمام القيادة السياسية الإفريقية بموضوع التكامل الاقتصادي و تسهيل حركة التجارة بين الدول، مبينا أن السودان وقع ممثلا في السيد رئيس الجمهورية على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية كما وقع على إعلان كيجالي والبرتوكول الخاص بحرية تنقل الأشخاص بين الدول الإفريقية .

