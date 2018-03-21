مؤتمرصحفي للمنظمة الدولية للهجرة عن انطلاق مشاريعها بتمويل ياباني

الخرطوم 21-3-2018 (سونا)- تقيم المنظمة الدولية للهجرة في السودان يوم غد الخميس الساعة الواحدة ظهرا بمقرها بالمنشية مؤتمرا صحفيا عن إنطلاق مشاريع المنظمة بتمويل من حكومة اليابان، حيث خصصت اليابان ما مجموعه (1،173،000) دولار أمريكي لدعم عمليات المنظمة ومشروعى إعادة الدمج في ولايتي شمال وجنوب دارفور، و تحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال سد الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنمية على المدى الطويل.

ويتحدث في المؤتمر السفير شينجي أوراباياشي ، سفارة اليابان، والسيد مرسيلو جولتي، رئيس مكتب البعثة بالانابة المسؤول عن وحدة الانتقال وإعادة الإدماج بالمنظمة.

