النفط الكويتي يرتفع لـ 63.44 دولار للبرميل

الكويت 22-3-2018 م (كونا ) - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 05ر1 دولار في تداولات أمس ليبلغ 44ر63 دولار أمريكي مقابل 39ر62 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بدعم من هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية والتزام قوي باتفاق تخفيضات الانتاج الذي تقوده أوبك واستمرار القلق فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 05ر2 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 47ر69 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63ر1 دولار ليصل الى مستوى 17ر65 دولار.

