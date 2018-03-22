الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتى واليورو يرتفع

الكويت 22-3-2018 م ( كونا) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند 299ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 370ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاربعاء.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 424ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري الى 316ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.



وانخفض سعر صرف الدولار الامريكي من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في تعاملات امس الأربعاء في الولايات المتحدة وذلك بسبب عمليات جني الأرباح قبيل أول زيادة متوقعة لهذا العام في أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي.

