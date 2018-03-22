الخرطوم في 22-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس على النحو التالي:-



العملة شراء بيع متوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.1696 0.1704 0.17

الجنيه الاسترليني25.4142 25.5413 25.4777

الفرنك السويسري 18.932 19.0267 18.9793

الدولار الكندي 13.9228 13.9924 13.9576

كرونة السويدية 2.1945 2.2055 2.2

الكرونة النرويجية 2.3359 2.3476 2.3417

الكرون الدنماركي 2.9769 2.9918 2.9843

الدينار الكويتي 59.5723 59.8702 59.7212

الريال السعودي 4.7883 4.8122 4.8003

الدرهم الاماراتي 4.8893 4.9137 4.9015

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.176 22.2869 22.2314



