الخرطوم في 22-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس على النحو التالي:-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1696 0.1704 0.17
الجنيه الاسترليني25.4142 25.5413 25.4777
الفرنك السويسري 18.932 19.0267 18.9793
الدولار الكندي 13.9228 13.9924 13.9576
كرونة السويدية 2.1945 2.2055 2.2
الكرونة النرويجية 2.3359 2.3476 2.3417
الكرون الدنماركي 2.9769 2.9918 2.9843
الدينار الكويتي 59.5723 59.8702 59.7212
الريال السعودي 4.7883 4.8122 4.8003
الدرهم الاماراتي 4.8893 4.9137 4.9015
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.176 22.2869 22.2314