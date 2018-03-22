مؤشر نيكي يهبط 0.13% في تعاملات بورصة طوكيو

طوكيو 22 -3-2018 م ( بنا ) تراجع مؤشر نيكي القياسي اليوم الخميس مع بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وانخفض نيكي 0.13 في المئة مسجلا 21352.16 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المئة ليصل إلى 1711.02 نقطة.

