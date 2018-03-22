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أخبار العالم - اخبار عالمية
مؤشر نيكي يهبط 0.13% في تعاملات بورصة طوكيو
التاريخ :
22-03-2018 - 08:57:00 صباحاً
طوكيو 22 -3-2018 م ( بنا ) تراجع مؤشر نيكي القياسي اليوم الخميس مع بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وانخفض نيكي 0.13 في المئة مسجلا 21352.16 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المئة ليصل إلى 1711.02 نقطة.
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