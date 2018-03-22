الفاو: الاستثمار في المناطق الخضراء يحول المدن إلى أماكن رائعة للعيش فيها

روما 22-3-2018م(موقع فاو) - قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمناسبة اليوم الدولي للغابات الذي يصادف يوم 21 مارس 2018 أن الاستثمار في المناطق الخضراء يمكن أن يساعد على تحويل المدن إلى أماكن اكثر استدامة وصموداً وصحة ومساواة وممتعة للعيش فيها.

واكدت (الفاو) أن المدن إذا تم تخطيطها وإدارتها بشكل جيد، يمكن أن تكون أماكن رائعة للعيش فيها. ولكن العديد من التطورات الحضرية تتسبب في اضرار بيئية تقود في النهاية الى مشاكل من بينها ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وتلوث الهواء. ومن ثم تدهور مستوى معيشة المواطن. مبينة ان الثمن الذي تدفعه الكرة الأرضية فهو زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتدهور التربة والمجاري المائية، بحسب ما تقول مجلة الفاو الخاصة بالغابات في عددها الأخير المخصص للغابات الحضرية بمناسبة اليوم الدولي للغابات.

وقال الامين العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا في رسالة عبر الفيديو بهذه المناسبة: "إن الغابات والأشجار المدارة بشكل جيد بالمدن والمناطق المحيطة بها توفر البيئة والغذاء والحماية للعديد من النباتات والحيوانات، وتساعد على الحفاظ على التنوع الحيوي وزيادته". وأكد ضرورة "توحيد الجهد لحماية الغابات والأشجار لجعل البيئات الحضرية أكثر استدامة.

س ص