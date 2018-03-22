والي كسلا يوجه بالاسراع في تسجيل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني

كسلا 22 - 3-2018م (سونا) - وجه الاستاذ ادم جماع ادم والي كسلا بضرورة الاسراع في تكملة تسجيل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني قبل بداية الموسم الزراعي الجديد على مستوى الولاية خاصة مشروع القاش الزراعي .

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم مدير عام وزارة الزراعة دكتور علي محمد علي ورئيس لجنة التشريع والحكم والقانون بمجلس الولاية التشريعي محمد طاهر باركوين ومسجل تنظيمات اصحاب مهن الانتناج الزراعي والحيواني .كما وجه سيادته باشراك القيادات التنفيذية والمجتمعية في التعريف باهمية القانون والفوائد والمحفزات التي يحققها المشروع لاصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني من خلال القيام بحملة اعلامية تنويرية خاصة للمستويات القاعدية باعتباره قانونا صادرا وفق موجهات رئاسة الجمهورية بالغاء الاتحادات وقيام التنظيمات والروابط.

واستعرض الاجتماع موقف الولاية من تنفيذ القانون وتسجيل التنظيمات خاصة مشروع القاش الزراعي الى جانب الخطوات والاجراءات المطلوبة للتسجبل وفق الشروط القانوينة لتسجيل التنظيمات بالمستويات المختلفة كما امن المجتمعون على ضرورة تذليل كافة المعوقات الي يمكن ان تعترض العمل والتعاون بين الجهات ذات الصلة لانجاح المشروع وضرورة تفهم المواطنين لاهمية القانون والتسجيل وعدم التعامل مع أي مسميات اخري خلاف التي أمن عليها القانون بالاضافة لانفاذ القانون وفق الضوابط والشروط المطلوبة لتسجيل التنظيمات في الانتاج الزراعي والحيواني.

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