الساعة الآن اليوم آخر تحديث 01:05:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

منظمة لوكال اكشن تنفذ مشروع الأمن الغذائي وسبل كسب العيش بالنيل الأزرق للعام 2018م

التاريخ : 22-03-2018 - 10:05:00 صباحاً
الدمازين 22-3-2018م (سونا )- نفذت منظمة لوكال اكشن بالنيل الأزرق مشروع الأمن الغذائي وسبل كسب العيش خلال خططها للعام 2018م .
وأكد الأستاذ محجوب عبد الكريم مدير المنظمة أن المنظمة عملت علي تنفيذ المشروعات في أربع ولايات منذ إنشائها وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي مبينا ان العمل نفذ بمحليتي. الدمازين والرصيرص مضيفاً أن المشروع ساهم في الحد من الفقر ونحو الاميه حيث ركز علي عدة مراحل منها توزيع عدد 1000. ماعز . للأسر الفقيرة بالإضافة. إلي. مشروع تطعيم الماشية.
واشار سيادته إلى أن المنظمة وزعت تقاوي للمزارعين مع تدريب مرشدين للزراعة كما تم تدريب الشباب علي الحدادة والنجارة وأضاف أن المنظمة أنشأت جمعيات المرأة النسوية بالتعاون مع منظمة. لبنة لبناء وتنمية قدرات المرأة .
وأكد بأن المنظمة نالت قصب السبق في تنفيذ مشروع الثلاجة الفخارية بالنيل الأزرق بالاستعانة بمدربات من ولايات دارفور المختلفة .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء