منظمة لوكال اكشن تنفذ مشروع الأمن الغذائي وسبل كسب العيش بالنيل الأزرق للعام 2018م

الدمازين 22-3-2018م (سونا )- نفذت منظمة لوكال اكشن بالنيل الأزرق مشروع الأمن الغذائي وسبل كسب العيش خلال خططها للعام 2018م .

وأكد الأستاذ محجوب عبد الكريم مدير المنظمة أن المنظمة عملت علي تنفيذ المشروعات في أربع ولايات منذ إنشائها وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي مبينا ان العمل نفذ بمحليتي. الدمازين والرصيرص مضيفاً أن المشروع ساهم في الحد من الفقر ونحو الاميه حيث ركز علي عدة مراحل منها توزيع عدد 1000. ماعز . للأسر الفقيرة بالإضافة. إلي. مشروع تطعيم الماشية.

واشار سيادته إلى أن المنظمة وزعت تقاوي للمزارعين مع تدريب مرشدين للزراعة كما تم تدريب الشباب علي الحدادة والنجارة وأضاف أن المنظمة أنشأت جمعيات المرأة النسوية بالتعاون مع منظمة. لبنة لبناء وتنمية قدرات المرأة .

وأكد بأن المنظمة نالت قصب السبق في تنفيذ مشروع الثلاجة الفخارية بالنيل الأزرق بالاستعانة بمدربات من ولايات دارفور المختلفة .

