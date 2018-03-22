11 قرية بالحصاحيصا تأثرت بزراعة الرودوس بمشروع سندس

مدني في 22-3-2018م (سونا)- أكد دكتور عبد الله حمد النيل، معتمد محلية الحصاحيصا، سعي محليته لإيجاد حل جذري لمشكلة زراعة الرودوس بمشروع سندس الزراعي، وذلك بالتنسيق مع محليتي القطينة وجبل الأولياء.

جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه صباح اليوم اجتماعاً ضم المسئولين بإدارة الشؤون الصحية بالمحلية، حيث اطمأن الاجتماع على استعدادات المحلية للتدخلات الصحية الشاملة للقرى المتأثرة بمشروع سندس الزراعي والذي يغطي حوالي 11 قرية من قرى محلية الحصاحيصا، وذلك بالتنسيق مع إدارة المشروع وإنفاذ حملة شاملة لمكافحة توالد البعوض ورش البعوض الطائر داخل المنطقة المروية بالإضافة لبرامج توعية صحية داخل مجتمعات القرى المتأثرة والمساكن.

وأكد المعتمد أن المحلية بكافة أجهزتها التنفيذية والشعبية تستشعر هموم مواطني تلك المنطقة وتعمل بجد لإيجاد حل جذري ونهائي للمشكلة.

يذكر أن القرى التي تقع داخل مشروع سندس وتتبع لمحلية الحصاحيصا تشمل الغدير وأم منقار وملسة وأم دوينيب وود الهبيل غرب وود الهبيل شرق والكريمت والكبوراب وأم القرى والقلعة وجمعة .

س ص