وزارة الزراعة شرق دارفور تنظم ورشة التمويل الزراعي بالتنسيق مع بنكي السودان والزراعي

الضعين 22-3-2018م (سونا) - نظمت وزارة الزراعة بالتنسيق مع أمانة الزراع والرعاة وبنك السودان فرع الضعين والبنك الزراعي ومصرف الادخار ومؤسسات التمويل الأصغر بالولاية، اليوم، ورشة عن التمويل الزراعي بقاعة محلية الضعين.

وشرف الورشة وزير الزراعة ومعتمد الضعين ومدير بنك السودان ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس التشريعي .

وناقشت الورشة أوراق عمل اقتصادية وعلمية قدمها مدير البنك الزراعي، وتناولت الورقة إنجازات البنك الزراعي خلال العام 2017م وخطة العام 2018م وإجراءات التمويل ومطلوباته وأنواعه ومهدداته، حيث أدار الجلسة مدير بنك السودان، وابتدر النقاش مدير مصرف الادخار، وتمت مداخلات من قبل الحضور الذي ضم مزارعين من مختلف المحليات بالإضافة إلى مساعدي مدير الزراعة بالمحليات ومنتجي الصمغ العربي وممثلين من الرعاة .

وعقب مداخلات المزارعين خرجت الورشة بضرورة التزام البنوك بالتمويل الأصغر لصغار المزارعين بمبلغ 50 ألف جنيه عبر إجراءات ميسرة ومبسطة على أن يتم ترشيح المزارعين الممارسين للمهنة عبر مكاتب الزراعة بالمحليات بجانب تقديم تمويل كبير مثل الجرارات أو مبلغ يزيد عن الـ50 بضمانات قوية مثل العقار، كما نادت الورشة ببداية التمويل للمزارعين خلال شهر أبريل حتى يتم التحضيرالمبكر للزراعة .

وأبدى مدير البنك الزراعي استعدادهم لتمويل مشروعي أم عجاج وأبو فامة بعد إحضار تجربة للنظافة لأي مشروع، وحدد الضمان للمشاريع الزراعية بمستندات المشروع فقط، أما بالنسبة لتمويل الجرارات فقد أوضح مدير البنك الزراعي وجود تمويل عبر بنكي النيل والزراعي بدفع 30 في المائة من القيمة والباقي أقساط على خمس سنوات.

وناقشت الورشة أيضا مديونية البنك الزراعي السابقة، وخرجت بمعالجة الإعسار وفق شروط وضوابط تحدد الإعسار، كما طالبت بإنزال مثل هذه الورش للمحليات لمزيد من التوعية وحل مشاكل المزارعين.

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