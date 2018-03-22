وزير الدولة بالاستثمار يبحث مع السفير السعودي أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار

الخرطوم 22-3-2018م (سونا) - بحث الأستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار المشرف على ملف الاستثمارات السعودية بالسودان، أوجه التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار وكيفية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بسفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم علي بن حسن أحمد جعفر حيث أكد وزير الدولة بالاستثمار اهتمام الدولة ودفعها للجهود القائمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أكد جهود الوزارة في تهيئة بيئة الاستثمار ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار بالبلاد ورعايتها المباشرة للاستثمارات السعودية والتي وصفها بالمتميزة .

و شدد الوزير على ضرورة تنسيق الجهود لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الكبير بين الوزارة وسفارة خادم الحرمين بالخرطوم. كما شدد وزير الدولة على أهمية تنفيذ الاستثمارات السعودية المصدقة، متعهداً بتقديم كافة التسهيلات و إزالة العقبات التي تعترضها .

من جهته عبر السفير السعودي عن تقديره لدور الوزارة في دعم وتطوير التعاون الاقتصادي، كما عبر عن تطلعه لتطوير الاستثمارات السعودية في السودان، مبيناً أن هناك رغبة مشتركة في التوسع في الاستثمار. و إحكام التنسيق مع الوزارة مع استمرار الجهود المشتركة لترقية التعاون الاقتصادي.

وتطرق اللقاء لجملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالاستثمار و الرؤى المشتركة في مجالاته المتعددة، كما أمن اللقاء على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين دعماً لتعزيز وتطوير التعاون المشترك .

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