ورشة حول الرؤية المستقبلية لمشتل محلية أمبدة الإنتاجي

الخرطوم 22-3-2018م (سونا) - نظمت الإدارة العامة للشئون الزراعية والثروة الحيوانية بمحلية أمبدة،

ورشة الرؤية المستقبلية لمشتل المحلية الإنتاجي، تستهدف تطوير الأنشطة الإنتاجية في البساتين وتطبيق معايير للجودة التي تحقق تنمية وتوفير سلع استهلاكيه في مجال الخضروات والفواكه وخلق مبادرات بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص للنهوض بالعمل الإنتاجي بالمشتل .

وتهدف الورشة إلى عمل متكامل يساهم في سد النقص في الشتول المثمرة والظلية لإبراز الترقية الحضرية باستهداف الطرق الرئيسية بمؤشرات تسهم في تقليل التكلفة الإنتاجية وتحقق التنمية المطلوبة وإدراج خطة لسوق مركزي يستوعب القوة الشرائية للمنتجات، كما ناقشت الورشة تنشيط العمل السياحي والتراثي بإقامة قرية تراثية تمثل الهوية الوطنية بعكس المنتج المحلي .

وأشار الأستاذ عبد اللطيف فضيلي، معتمد محلية أمبدة إلى أن الاهتمام بخطط العمل التي تطور مشروعات التنمية تسير وفق النظم والخطط التي تدعم الجانب الاستثماري بعمل ممرحل يحقق النهضة الاقتصادية ،وبين أن العمل على بناءالقدرات في تنمية المهارات للعاملين هو القاعدة التي تحقق النقلة للقطاع البستاني والزراعي وتساعد في إثراء المنظومة الاقتصادية بخبرات وتجارب تساهم في الطفرة الإنتاجية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الإنتاجية العالية لمشتل واحة السلام بإنتاج ثلاثة ملايين شجرة مثمرة ومليوني شجرة ظلية والتي تأتي نتاجا للجهد الزراعي لإدارة الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية هو الطريق الأمثل لخدمة الاقتصاد.

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