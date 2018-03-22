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مجلس الأمن يدعو لإعادة إحياء المفاوضات حول الصحراء الغربية

التاريخ : 22-03-2018 - 12:06:00 مساءً
نيويورك 22-3-2018م (فرانس برس)- أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن "دعمهم الكامل" لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كولر، من أجل "إعادة إحياء عملية التفاوض بدينامية وروحية جديدة" لتسوية النزاع في تلك المنطقة.
وحض مجلس الأمن كولر على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع حول الصحراء.
وقد التقى المبعوث الأممي هورست كوهلر أعضاء المجلس في اجتماع مغلق لإطلاعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
والصحراء الغربية المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربعا، كانت مستعمرة إسبانية حتى 1975 حين انتقل معظمها إلى سيطرة المملكة المغربية.
وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا من أراضيها وتقترح "للتسوية" حكما ذاتيا تحت سيادتها.
في المقابل تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن أن يؤدي إلى الاستقلال.
وعين الرئيس الألماني السابق كولر مبعوثا للصحراء في أغسطس 2017 ، وقام في أكتوبر الماضي بأولى جولاته في المنطقة ويعمل جاهدا لدفع المباحثات حول هذا النزاع المستمر منذ عقود.
ودعا في 23 يناير 2018 وزراء خارجية المغرب والجزائر ومويتانيا ومسؤولا في البوليساريو إلى برلين لمباحثات. واستقبل في 25 يناير وفدا من البوليساريو في برلين.
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