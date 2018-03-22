ماي تدعو قادة الاتحاد الأوروبي للوحدة في مواجهة التحدي الروسي

بروكسل 22-3-2018م (فرانس برس 24)- توجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في قمة رؤساء الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل، دعوة لقادة الاتحاد من أجل أن يكونوا "متحدين" في مواجهة "التحدي" الذي تمثله روسيا على النظام الدولي.

وبحسب مقتطفات من خطاب ستلقيه خلال عشاء عمل مع قادة الاتحاد الأوروبي، ستقول ماي "إن التحدي (الذي تمثله) روسيا هو تحدٍ سوف يستمر سنوات. سيكون ممكنا لنا هزيمته بوحدتنا".

وتُضيف ماي "بوصفنا ديمقراطية أوروبية، فإن بريطانيا ستقف بجانب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أجل أن نواجه معا هذه التهديدات".

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الحرب الكلامية بين موسكو ولندن على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، ووصل الأمر بوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى المقارنة بين روسيا فلاديمير بوتين وألمانيا النازية.

فقد اعتبر جونسون أنه "تصح" مقارنة كأس العالم لكرة القدم التي تستعد روسيا لاستضافتها هذا الصيف بالألعاب الأولمبية التي نظمت في برلين العام 1936 إبان حكم هتلر.

وسارعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى الرد عبر فيس بوك وقالت "إن هذه المقارنة (...) مرفوضة ولا تليق بوزير خارجية دولة أوروبية".

وأشعل تسميم سيرغي سكريبال التوتر بين الشرق والغرب وفاقم الخلاف بين موسكو ولندن بعد علاقات فاترة أصلا.

وطردت لندن 23 دبلوماسيا روسيا وأعلنت تجميد العلاقات الثنائية. وردت روسيا التي تنفي مسؤوليتها عن تسميم العميل السابق بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ووقف أنشطة المجلس الثقافي البريطاني. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها "تفكر بجدية" في إجراءات أخرى بحق موسكو، بحسب المتحدث باسمها.

وتنفي موسكو وجود برنامج للأسلحة الكيميائية تحت اسم "نوفيتشوك" قيل أن غازا أنتجه استخدم ضد سكريبال وابنته.

