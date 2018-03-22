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أخبار محلية - سياسية

د. فيصل حسن ابراهيم والسفير التشادي بالخرطوم يبحثان تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين

التاريخ : 22-03-2018 - 12:39:00 مساءً
الخرطوم 22-3-2018م(سونا)- بحث مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن ابراهيم والسفير التشادي بالخرطوم صالح حامد هغيرا تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وترتيبات قيام موتمر الحدود بالجنينة في ابريل المقبل بمشاركة رئيسي البلدين.
واكد السفير التشادي بالخرطوم في تصريحات صحفية عقب لقائه البوم بالقصر الجمهوري مساعد رئيس الجمهورية ازلية العلاقات السودانية التشادية في كافة المجالات مشيرا الى ان العلاقات الامنية بين متقدمة جدا .
واوضح السفير التشادي ان اللقاء امن على اهمية تمكين الدبلوماسية الشعبية على حدود البلدين لتعزيز الثقة بين القبائل من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني.
واعرب عن امله بان يخرج مؤتمر الحدود بتوصيات ترضي طموحات البلدين وخاصة المواطنين علي الحدود
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